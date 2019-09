Imperia: 100 euro al mese per vivere in 15 in un appartamento-dormitorio, denunciate due persone

La Polizia ha denunciato a Imperia un bengalese e il suo locatario (irregolare sul territorio) con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nel pomeriggio di ieri, verso le 18, la Squadra Volante ha sottoposto a un controllo un cittadino straniero che si trovava in via Caboto, intento ad accedere all’interno di uno stabile. Il controllo di quella particolare zona e dei soggetti ivi residenti ha preso le mosse dal fatto che qualche giorno prima gli stessi operatori avevano rinvenuto degli zaini sottratti da ignoti in uno stabilimento balneare di Porto Maurizio.

Alla richiesta dei poliziotti di identificarsi ed esibire il permesso di soggiorno, lo straniero ha riferito di non avere con sé i documenti e di averli lasciati a casa. Pertanto gli operatori lo hanno seguito nell’appartamento al fine di verificare la sua identità e la sua posizione sul territorio. Nell’abitazione gli agenti hanno notato la presenza di circa 15 postazioni letto, la maggior parte in un evidente stato d’uso e, in quel momento, 6 persone presenti, che sono risultate originarie del Bangladesh e regolarmente soggiornanti sul territorio.

Il giovane fermato inizialmente, identificato tramite passaporto e risultato originario anch’egli del Bangladesh, classe '87, solo a quel punto ha ammesso ai poliziotti di non avere un permesso di soggiorno e per tale motivo è stato denunciato a piede libero per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Contemporaneamente gli operatori hanno acquisito informazioni sulla titolarità dell’appartamento e sul pagamento del canone d’affitto, rilevando che tutti pagavano un importo di circa 100 euro allo stesso soggetto, loro connazionale.

Quest’ultimo, bengalese del '75 regolare sul territorio e dipendente di un ristorante della città, invitato presso gli uffici della Questura, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, essendo emerso che, al fine di trarne un ingiusto profitto, stava subaffittando, in violazione espressa del contratto, l’appartamento sito in via Caboto in cui egli stesso viveva e per il quale pagava un canone d’affitto di 400 euro a cittadini stranieri senza sincerarsi (o non curante) della regolarità o meno della loro presenza sul territorio italiano. Il pagamento in nero da parte dei subconduttori è stato segnalato alle competenti autorità.