Gravi problemi per la Riviera Trasporti: Giordano "Si risolverebbero con la variante per vendere il deposito di Sanremo"

Interviene anche il presidente della Riviera Trasporti, Riccardo Giordano, nella polemica scatenata nei giorni scorsi in riguardo alle assenze di alcuni dipendenti per malattia ma, soprattutto, sulle questioni economiche che attanagliano l’azienda che si occupa del servizio pubblico nella nostra provincia.

E, dalle parole del presidente, si continua ad evincere che, il problema vero e proprio, riguarda sempre la variante che deve essere approvata dal Comune di Sanremo, che consentirebbe la vendita del deposito di corso Cavallotti (quello di Ventimiglia è in dirittura d’arrivo ma non basterebbe).

“Mi rendo conto che non siamo in grado di dare un servizio adeguato – afferma con onestà Riccardo Giordano - ma non lo facciamo per imperizia o negligenza, ma solo perché di più non riusciamo a fare. E questo nonostante gli sforzi, in particolare del personale che ringrazio. Avremo bisogno di investimenti su mezzi nuovi ed implementare altri dipendenti ma non possiamo farlo fino a quando non verrà presentato un piano di risanamento asseverato da un professionista. Il piano per toglierci dalle cattive acque è ormai chiaro e dipende dalla vendita di alcuni asset. Siamo di fronte a procedure lunghe ma siamo soprattutto in attesa della famosa variante che ci consenta di poter vendere a cifre consistenti i depositi di Sanremo e Ventimiglia. Per la città di confine siamo già pronti ma la parte più importante è quella di corso Cavallotti”.

Giordano conferma di essere in attesa per salvare l’azienda, tranquillizzare i creditori e dare un miglior servizio all’utenza, ma è anche consapevole che alcune colpe sono imputabili ad altri fatti: “Molti problemi – prosegue - sono anche imputabili al traffico, ai molti lavori sull’Aurelia ed alla negligenza di alcuni automobilisti che parcheggiano sulle fermate. Tutto questo è subìto giornalmente dall’azienda che non riesce a rispettare gli orari”.

Sul piano economico Giordano confida di ottenere quanto prima la variante di Sanremo, presentare alla provincia il piano di risanamento e, conseguentemente assumere personale ed acquistare mezzi per dare un migliore servizio: “Ora come ora – va avanti il presidente di Rt – è inutile scusarci perché, obiettivamente, di più non si può fare, nonostante l’abnegazione dei dipendenti, soprattutto gli autisti che subiscono i problemi maggiori, come l’assenza dell’aria condizionata sui bus ma anche alcuni passeggeri che, oltre a non pagare il biglietto, li aggrediscono. Io ho fatto più volte presente alla proprietà che questo è il percorso da affrontate ma, purtroppo, al momento non si può”.

Al momento alla Riviera Trasporti per poter evitare i disservizi servirebbero mezzi in sostituzione, non in più, ma ne servirebbero parecchi. I nuovi riuscirebbero ad evitare gli attuali problemi perché si romperebbero e consumerebbero di meno: “Serve rinverdire il parco mezzi – dice Giordano - andando ad agire anno per anno”. Quanto costa un mezzo? Circa 300mila euro e ne servirebbero una ventina. Sul personale il ragionamento è differente perché non sarebbero da considerare in ammortamento come i mezzi ma una spesa corrente, seppur un vero investimento importante: “Bisogna ragionare sul turn-over – conferma Giordano – e penso che, oggi come oggi, servirebbero almeno 10-15 autisti in più”.

I problemi maggiori si registrano attualmente sulla Sanremo-Ventimiglia, sia per il traffico che per i lavori presenti sul percorso. Da sottolineare che i tre bus all’idrogeno stanno regolarmente funzionando, possono operare solo sulla linea Sanremo-Taggia.