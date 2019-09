Dolcedo: grande partecipazione alla Festa della Misericordia, il comune ringrazia l'associazione Amici di Bellissimi

"Ancora una volta la manifestazione ha attratto a Bellissimi moltissima gente, residenti e turisti, che hanno avuto modo di visitare il caratteristico borgo dell'Alta Val Prino, i suoi murales sparsi per le vie del paese e l'antico Asilo Comunale di Bellissimi riqualificato dall'Associazione".



Il Comune di Dolcedo con queste parole ha ringraziato l'Associazione Amici di Bellissimi che anche quest'anno in occasione della prima domenica di settembre ha organizzato la tradizionale Festa della Misericordia, con l'esposizione di opere d'arte, giochi per bimbi, musica, merende e il lancio finale delle mongolfiere dí carta opera del maestro Renzo Orengo.



"All'interno del meraviglioso giardino della Famiglia Bellissima è stata allestita la 13° rassegna "Quando la natura diventa arte" che ha ospitato opere e installazioni di artisti provenienti da diverse parti d'Europa. Un ringraziamento alla Presidente Giovanna Marzuoli e a tutti gli infaticabili soci che organizzano ogni anno una manifestazione di alto valore culturale in grado di valorizzare e promuovere le tradizioni e le bellezze locali con una lungimirante apertura alla creatività e all'arte senza confini" - chiosano dal Comune.