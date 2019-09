Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Emma

Emma è una cucciola di solo un anno, taglia medio-piccola, arrivata in canile questo agosto causa ritrovamento. È una cagnolina molto dolce ed affettuosa ed è una gran camminatrice. Emma non merita di crescere in una gabbia, ha bisogno di attenzioni e calore umano. 8 kg di puro amore vi aspettano al canile ‘’Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia

(Imperia), venite a conoscerla.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta al numero +39 347 741 5547