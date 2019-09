Ventimiglia: il principe Alberto di Monaco in visita al porto di Cala del Forte per un sopralluogo all’interno del cantiere

E’ previsto per domani mattina il sopralluogo del principe Alberto di Monaco al porto di Cala del Forte. Una visita che avviene a distanza di due anni circa da quella che nel giugno 2017 lo ha visto arrivare via mare al porto degli Scoglietti per essere accolto dall’allora Giunta Ioculano.

Una visita riservata del cantiere, quella che avverrà domani, a cui prenderà parte il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. L'attuale primo cittadino partecipò alla nascita del porto nel 2010 ma fu Ioculano a portarlo avanti negli ultimi anni. I lavori procedono ora in maniera spedita, nel maggio del 2020 si prevede la conclusione delle opere a mare, a cui seguiranno ovviamente quelle a terra per cui ci vorrà ancora qualche mese.