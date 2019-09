Sanremo: conferimento di Amaie in Rivieracqua, i sindacati incontrano Alberto Biancheri a Palazzo Bellevue “Unica soluzione per evitare il fallimento”

Il Comune di Sanremo e la sua partecipata Amaie si avviano verso un passaggio a dir poco storico. È la settimana decisiva per il conferimento della società all’interno di Rivieracqua, operazione cruciale per evitare il fallimento della consortile chiamata a gestire il servizio di acqua pubblica in provincia, la cui sorte finanziaria si è dimostrata a dir poco negativa.

Giovedì il consiglio comunale matuziano sarà chiamato a votare il conferimento, atto che darà una solidità al concordato che Rivieracqua presenterà mercoledì 11 in Tribunale a Imperia. Questa mattina, proprio in ottica conferimento, il sindaco Alberto Biancheri ha ricevuto le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per discutere del destino dei lavoratori e della loro posizione in merito al conferimento.

All’incontro, oltre al sindaco Biancheri, hanno preso parte anche l’assessore al Bilancio Massimo Rossano, il consigliere comunale Mario Robaldo, alcuni capigruppo del consiglio e il presidente di Amaie Gianluigi Pancotti. Per la Cgil era presente il segretario provinciale Fulvio Fellegara che, al termine dell’incontro, ha dichiarato: “L’incontro si è reso necessario a fronte della recente approvazione del bilancio di Rivieracqua e dell’impegno del Comune di Sanremo di approvare il conferimento dell’Amaie nel prossimo consiglio Comunale, previsto per Giovedì prossimo. Nell’incontro abbiamo condiviso l’impegno, fatto salvo quanto verrà deciso dal Giudice relativamente al concordato di Rivieracqua il prossimo 11 settembre, ad aprire un tavolo per seguire il processo passo a passo. In particolare preoccupano lo scorporo del ramo idrico da quello elettrico: abbiamo provveduto ad evidenziare la necessità che pur col cambio di contratto vengano salvaguardate tutte le peculiarità dell’attuale contratto integrativo Amaie e di capire nel dettaglio il destino dei lavoratori e la sostenibilità dell’operazione. Abbiamo inoltre ribadito come la priorità sia cercare di salvaguardare la natura pubblica della gestione del servizio idrico integrato, evitando in ogni modo il fallimento della società Rivieracqua che ci porterebbe verso un bando di gara europeo con conseguenze difficili per il territorio ed i Lavoratori. Grazie all’impegno di questi ultimi infatti, pur in un periodo di grossa difficoltà gestionale e finanziaria dell’intero servizio idrico della Provincia, con le note difficoltà e carenze degli impianti e nelle incertezze derivanti dalla attuale situazione, il servizio continua ad essere garantito e svolto con grande abnegazione e professionalità”.

Per la Cisl ha presenziato il segretario regionale Claudio Bosio. “Giovedì andrà in consiglio comunale l’approvazione del conferimento di Amaie in Rivieracqua, il tutto nell’attesa che l’11 ci sia l’omologa del concordato da parte del Tribunale. Il problema è che per anni si sono portate avanti una serie di situazioni pericolose che hanno penalizzato tutte le aziende creditrici alle quali verrà riconosciuto il 50% o il 60%, se ci fosse il fallimento non avrebbero niente. Ho sottolineato che Rivieracqua è nata priva di risorse economiche, senza ordinamento giuridico per farla operare. Per anni i sindaci non hanno partecipato alle riunioni dei soci e hanno portato alla fine questa società che o viene salvata o i creditori non otterranno più niente e si dovrà procedere con una gara a evidenza pubblica. L’assemblea dei sindaci di qualche giorno fa va nella direzione che noi abbiamo sempre auspicato per fare in modo che l’azienda venga salvata e riparta su basi solide. Il sindaco ci ha detto che Rivieracqua avrà sede in Amaie e potrà partire con un debito certificato e una struttura. Non ci si potrà permettere che nel futuro ci siano Cda che non siano in grado di gestire una società che fornisce un servizio essenziale. Ma ora se Rivieracqua non andrà bene rischierà di portarsi dietro anche Amaie ramo elettrico. Certi errori non dovranno essere più ripetuti”.

Infine, per la Uil, Ferruccio Secchi ha commentato: “Conoscevamo le prospettive e le condividiamo, anche perché è un percorso praticamente obbligato per maniere una società come Rivieracqua in provincia di Imperia. Se l’azienda se ne andasse anche la provincia ne uscirebbe impoverita. Il percorso è stato lungo difficile, speriamo che si completi con l’approvazione del concordato, sia per il futuro di Amaie che per Rivieracqua che è un’azienda tutto da fare. Ora si sta andando avanti con grandi sacrifici anche da parte di alcuni dipendenti di Amaie che hanno subìto un aggravio di lavoro. Sembra che almeno l’assemblea dei sindaco abbia deciso di andare avanti con il discorso di Rivieracqua. Lo sforzo è stato da parte di tutti e speriamo che si vedano i frutti. La strada è quella anche se non dipende solo dal Comune di Sanremo, ma anche dal giudice per quanto riguarda il concordato”.