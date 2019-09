E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 21, il Consiglio comunale di Ospedaletti, come sempre presso la Sala Consiliare di via XX Settembre.

All’ordine del giorno del parlamentino locale l’approvazione delle modifiche allo Statuto del Comune ed al regolamento del Consiglio. Prevista anche la discussione sulle modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno e l’approvazione del regolamento per l'istituzione dell'albo dei volontari civici.