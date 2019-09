Imperia: Frecciarossa, l'Assessore regionale Gianni Berrino rassicura i pendolari "Caso in via di risoluzione"

L’Assessore Regionale ai Trasporti Gianni Berrino annuncia la risoluzione del problema sollevato dai pendolari del ponente, sulla mancata possibilità di acquistare sulla piattaforma la coincidenza tra l’Intercity che parte da Ventimiglia e il Frecciarossa diretto a Milano e a Venezia.







“Il caso Frecciarossa è in via di soluzione, – ha commentato l’Assessore – nel senso che quando abbiamo saputo che per fermarsi a Pavia, che per noi è anche una fermata interessante anche per quanto riguarda i flussi turistici, avrebbe comportato due minuti di anticipo la partenza da Genova e questo non avrebbe garantito l’emissione del titolo di viaggio unico, per esempio da Sanremo a Milano e a Venezia, per via del fatto che la coincidenza scendeva a 8 minuti e il sistema non lo avrebbe letto.

Subito con Trenitalia on e anche con la nostra direzione regionale ci siamo messi in contatto per far sì che l’Intercity che parte da Ventimiglia possa arrivare anch’esso due minuti prima a Genova Principe in modo da garantire la coincidenza e potere avere il titolo di viaggio venduto.

Siamo in via di definizione, anche perché spostare un treno sulla nostra linea del ponente in quell’ora del mattino, comporta anche l’intersezione con tantissimi treni pendolari che da Genova vanno a Savona e da Voltri vanno verso Genova Principe, e quindi questa mattina dovremmo completare lo studio anche sui treni regionali che subiranno qualche lievissima variazione di orario, e garantire in questo caso un collegamento che sicuramente ha una importanza molto alta per quanto riguarda soprattutto i flussi turistici verso il ponente, anche solo per l’idea di dire che la provincia di Imperia e quella di Savona sono collegate all’unica Frecciarossa che tocca la Liguria e che dal 6 di settembre farà Genova, Pavia, Milano e Venezia”.