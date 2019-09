Gelati, ghiaccioli, social, selfie e foto con i cellulari: a Sanremo le cattive abitudini in consiglio comunale diventano argomento di discussione politica

Mangiare un gelato, scorrere la timeline dei social, fare foto con il cellulare, farsi un selfie. Sono tutte azioni più che libere e lecite in qualsiasi situazione nella vita di tutti i giorni, ma sono comportamenti non certo gradevoli se visti in un consiglio comunale, mentre parla un collega o, addirittura, il sindaco. È vero, spesso la politica ‘romana’ non dà buoni esempi di comportamento in aula, ma capita di vedere situazioni simili anche su scala locale, in un qualsiasi consiglio comunale.

E così, durante l’ultima seduta del consiglio di Sanremo, le cattive abitudini di alcuni consiglieri sono diventati argomento di discussione e scontro. Tutto ha avuto inizio quando dai banchi della maggioranza è partita la richiesta (indirizzata a un collega dell’opposizione) di non fotografare continuamente i singoli consiglieri durante i lavori dell’assise.

E così, come prevedibile, è partita la consueta schermaglia di reciproche accuse dove, in un fiume di parole, sono uscite tutte le ‘debolezze’ dei componenti del consiglio: chi gioca con il cellulare, chi ha davanti un tablet, chi parla, chi esce in continuazione e anche chi porta nella sala consiliare ghiaccioli o gelati. Alla fine, a pensarci bene, basterebbe solo un po’ di buona educazione per evitare schermaglie che non fanno certo bene all’immagine della politica locale e non solo.