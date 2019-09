Assenze per malattia tra i dipendenti RT: i sindacati rispondono duramente al Direttore Corrado Sandro

I sindacati di categoria autoferrotranvieri di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa, rispondono alle affermazioni del Direttore, Corrado Sandro, in relazione alle assenze di alcuni dipendenti che hanno costretto l’azienda a ridurre le corse, nella settimana appena trascorca.

“Sono affermazioni rilasciate al solo scopo di coprire le reali responsabilità – dicono i sindacalisti - che risultano essere prive di ogni fondamento. Le cause della forte carenza che si registra quotidianamente da svariati mesi, sul servizio degli autobus sono da ricercarsi, non nelle presunte malattie degli addetti ma: nella carenza cronica di organico e dei mezzi, nel blocco delle assunzioni necessarie (non meno di 30 autisti) da parte della Provincia, nella carenza di personale generalizzata di tutti i settori aziendali (officine, uffici, linea) dove siamo passati nel giro di 3 anni da circa 450 addetti a meno di 300 a parità di lavoro svolto”.

“Risulta quindi chiaro – proseguono - che le malattie di cui si parlava sono certificate ed in molti casi gravi e di lungodegenza da trattare con la cura dovuta, i casi riservati a malattie dovute a patologie influenzali o di stagione risultano essere un numero veramente esiguo. Se si riesce comunque a svolgere ancora il servizio, anche se carente, lo si deve solo alla buona volontà degli addetti che si sobbarcano un numero sproporzionato di ore di lavoro straordinario. Teniamo a precisare che tutte le carenze (sacrosante) ravvisate dagli utenti investono anche gli autisti stessi che non ne risultano immuni ma anzi le sopportano in maniera amplificata”.

“In questo momento – terminano i sindacati - la biglietteria dell’autostazione di Sanremo risulta chiusa per mancanza di personale. Manifestiamo piena solidarietà all’utenza e ci dispiace per i disagi e gli inconvenienti cui vengono sottoposti ogni giorno, sottolineiamo però che le responsabilità non devono essere attribuite al personale ma a chi gestisce (o non gestisce) a vario titolo l’azienda RT”.