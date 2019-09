Sanremo: dal 2 al 4 settembre la 2ª edizione di “A tavola sul porto vecchio”

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Sanremo la manifestazione “A tavola sul Porto Vecchio”. L’evento, ogni sera dalle 19 all’una di notte, è in programma lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 settembre.

Durante la manifestazione, organizzata dalla Confartigianato insieme ai tradizionali locali del primo tratto del lungomare sul porto vecchio, saranno proposti piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale ci saranno stand dove saranno serviti i piatti che si potranno consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale.

I locali coinvolti saranno: Ristorante delle Palme, Sandy, Flipper, Dehor del Marinaio e Bar Max. Prevista in ognuna delle tre date un’animazione musicale per trascorrere una serata in allegria gustando buon cibo locale.

Menu (prezzo massimo di ogni piatto 10 euro):

Ristorante delle Palme

Fish and chips

Cozze alla marinara

Pennette con guanciale e pomodoro ciliegino in forma di grana

Dolci siciliani

Sandy

Acciughe fritte

Brandacujun

Bavarese con il frutto della passione

Flipper

Trofie al pesto

Calamari con patate e olive taggiasche

Baccalà con cipolla caramellata

Sorbetto al limone

Panna cotta al cioccolato o frutti di bosco

Dehor del Marinaio

Polpetti alla Luciana (in guazzetto di pomodoro e olive)

Polpo, calamari e patate in insalata

Pesce alla ligure

Tiramisù

Bar Max

Panino (salsiccia, peperoni, cipolle caramellate)

Panino (roast beef, pomodoro, insalata)

Patatine fritte

Porchetta al piatto

Insalata di seppie

Crostata di frutta fresca