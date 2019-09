Prosegue il sogno di Miss Italia: venerdì prossimo da Sanremo il tifo per la giovane 'Miss' Alessa Lamberti (Foto)

In attesa della finalissima che assegnerà il titolo di ‘Miss Italia’, la nostra regione si aggiudica un titolo nazionale, assegnato ieri in abbinamento agli sponsor del concorso di bellezza che, quest’anno torna in Rai.

Ad aggiudicarsi il titolo nazionale di ‘Misse Be_Much’ è stata la giovane di Ceriale Maria Laura Caccia, un inaspettato risultato che premia il lavoro svolto sul territorio. La serata di ieri si è svolta al teatro ‘Vivaldi’ di Jesolo mentre le fasce di ‘Miss Sorriso’, ‘Miss Eleganza’, ‘Miss Cinema’ e ‘Miss Social’, saranno attribuite nel corso della diretta tv di venerdì prossimo su Rai 1.

Dopo l’elezione di ieri di Maria Laura, ora le ‘Miss’ si concentrano sulla diretta di venerdì prossimo e, per la prima volta nella storia del concorso, tutte le fasi di votazione che porteranno all'elezione di Miss Italia 2019 saranno affidate esclusivamente al televoto. Saranno quattro: si passerà da 80 a 40 Miss e, quindi, a venti, dieci ed infine le ultime due, quando è prevista un'ulteriore fase di votazione che coinvolgerà le ultime due miss in gara e una terza ragazza, recuperata da una giuria di esperti tra le 78 escluse.

Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di cinque per ogni sessione di voto. I numeri del televoto sono: 849.42 da fisso e 47.475.0 da mobile. I numeri per Televotare le finaliste liguri sono:

- Marialaura Caccia di Ceriale (07)

- Giulia Nora di Genova (26)

- Francesca Licini di Genova (42)

- Alessia Lamberti di Sanremo (73)

Le quattro portavoci della nostra regione cercheranno di cambiare la rotta sulla proclamazione di Miss Italia, che manca alla liguria da oltre 50 anni.