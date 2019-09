Imperia: venerdì prossimo al Museo Navale una serata di filosofia con esperti universitari

Venerdì alle 21, nella sala conferenze del Museo Navale di Imperia, si terrà una serata di filosofia dedicata al tempo, dal titolo ‘Il Tempo del Cosmo, il Tempo della Vita’, con esperti provenienti da università europee e italiane.

All’interno del programma delle Vele d’Epoca, la serata conclude una settimana di lezioni ed interventi sulla filosofia del tempo al Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia. La serata affronterà una serie di riflessioni in modo divulgativo, cercando di renderle chiare ed accessibili ad un pubblico ampio e di non esperti. Piú concretamente il tema affrontato sarà quello del conflitto tra il tempo della nostra vita e il tempo del cosmo come descritto dalla fisica. In brevi interventi di circa 15 minuti, relatori di fama internazionale presenteranno le riflessioni sul tempo di autori come Einstein, Husserl e Bergson. Seguirà una discussione aperta al pubblico. La serata è gratuita.