Festival di Sanremo 2020: Monica Bellucci possibilista sulla sua presenza e Amadeus sogna Madonna

L’affascinante attrice italiana Monica Bellucci potrà salire sul palco del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha detto nei giorni scorsi Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse canora matuziana, che aveva detto di sognare lei al suo fianco sull’Ariston.

I giornali nazionali hanno pubblicato la risposta di Monica Bellucci, una delle attrici italiane più famose ed ammirate in tutto il mondo. “Mi piacerebbe molto far tornare Madonna sul palco di Sanremo – ha detto Amadeus - Monica Bellucci come valletta? Magari!”.

La Bellucci, che si trova al momento al Festival di Venezia, come ospite della mostra annuale del Cinema ha risposto in merito: “Non so se sono brava come presentatrice”. Dalle sue parole sembra esserci speranza e intanto si aspetta la risposta di Madonna.