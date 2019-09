Arma di Taggia: giovedì prossimo alla libreria 'Aria d'inchiostro' ospite la scrittrice Paola Barbato

L'estate sta finendo, ma la libreria Aria d'inchiostro regalerà un finale d'estate davvero da brivido. Ed è per regalarvi emozioni forti che ha deciso di scendere all'interno della parte più buia della psiche umana, in mondi oscuri popolati da incubi. Per farlo ci sarà un ospite davvero d'eccezione.

Infatti, giovedì prossimo ci sarà Paola Barbato, scrittrice di indiscussa fama oltre che sceneggiatrice di Dylan Dog. Nell'occasione, Paola ci parlerà del suo nuovo libro "Zoo", idealmente opera gemella di "Io so chi sei": due storie parallele, due vite molto diverse ma che hanno il comune destino di finire nel medesimo luogo.

Thriller dalle tinte fosche, "Zoo" ci trascina a vivere l'orrore di una giovane donna che si risveglia all'interno di una gabbia. Come in un incubo, si ritroverà prigioniera, senza avere memoria di come sia finita in quel luogo nè di chi l'abbia rapita, circondata da altre gabbie simili alla sua con all'interno altre persone.

Inizia così un gioco perverso per la sopravvivenza contro l'individuo che detiene il potere, la mente contorta dietro a quella rappresentazione malata di uno zoo. Qualcuno che nessuno ha mai visto ma la cui ombra si fa sempre più concreta ed opprimente,

Scrittrice di fama nazionale, Paola collabora stabilmente con la Sergio Bonelli Editore facendo parte della redazione che cura le storie di Dylan Dog. Sue sono alcune delle storie più importanti che nel corso degli anni hanno contribuito a creare ed arricchire l'universo fantastico dell'Indagatore dell'Incubo e del suo fedele assistente. E' stata anche co-sceneggiatrice della fiction "Nel nome del Male" trasmessa nel giugno del 2009 da Sky.

Appuntamento alle 18 in libreria, per partecipare ad uno di quegli appuntamenti che nessun amante della lettura vorrebbe perdere.