Come scegliere il notebook perfetto: 4 aspetti da valutare

Il notebook è ormai diventato indispensabile per moltissime persone: c’è chi lo usa per lavoro, chi per giocare e chi ancora per mantenersi informato e girovagare sui social. Al giorno d’oggi non avere un computer può rivelarsi un vero problema per la maggior parte di noi e ormai quelli fissi sono piuttosto superati. In commercio infatti possiamo trovare dei notebook eccellenti, facili da trasportare ovunque vogliamo e in grado di garantirci delle prestazioni davvero insuperabili. Trovare il modello giusto per le proprie esigenze però non è affatto semplice, anche perché non tutti siamo esperti di informatica e siamo in grado di interpretare le varie caratteristiche tecniche!

Oggi vi diamo alcuni consigli per scegliere il notebook perfetto per voi e vediamo quali caratteristiche conviene sempre valutare prima dell’acquisto.

#1 Le dimensioni del notebook

Questo è uno degli aspetti che spesso passano in secondo piano, eppure le dimensioni del notebook possono fare una grande differenza dal punto di vista della sua usabilità. Se abbiamo bisogno di portare il PC con noi in molte occasioni, ci conviene scegliere un modello che sia leggero e non troppo ingombrante. Ormai se ne trovano anche di eccellenti, in grado di garantirci delle prestazioni più che soddisfacenti e a tal proposito vi consiglio di leggere questo articolo sui notebook 13 pollici perché è molto interessante e trovate moltissime informazioni utili.

#2 Il processore o CPU

Il processore (che potete trovare indicato con la sigla CPU) è fondamentale in qualsiasi notebook perché è da questo che dipende in buona parte la velocità del computer nell’eseguire i vari comandi. Se quindi acquistiamo un notebook con un processore scadente rischiamo di pentircene molto presto! Per evitare di entrare in tecnicismi che potrebbero risultare complicati da comprendere, ci limitiamo a dire che il miglior produttore di CPU è Intel quindi già questo può essere un primo indizio sulla qualità del notebook. I processori più economici ma anche meno performanti sono Intel Pentium e Celeron mentre tra i migliori troviamo Intel Core i5 ed i7.

#3 La RAM

La RAM (Random Access Memory) è la memoria primaria del notebook: al suo interno vengono caricati e quindi copiati i programmi che devono essere eseguiti dalla CPU. È quindi anche questa una caratteristica molto importante perché incide in modo notevole sulla velocità del computer e sulle sue prestazioni. In linea di massima, per non sbagliare basta sapere che non conviene mai scegliere un computer con RAM inferiore ai 4 GB. Maggiore è la memoria e maggiori saranno le prestazioni del notebook.

#4 L’Hard Disk

Il disco fisso (hard disk) è un altro componente fondamentale in un notebook quindi conviene controllare anche questa caratteristica prima dell’acquisto. Al giorno d’oggi conviene di gran lunga optare per un modello dotato di SSD anziché di Hard Disk meccanico perché è molto più veloce, silenzioso e soprattutto resistente. Si corre quindi meno il rischio di danneggiamenti, che purtroppo con i classici hard disk meccanici sono ancora oggi all’ordine del giorno. Con ogni probabilità in futuro si utilizzeranno solamente gli SSD perché non sono paragonabili a livello di prestazioni ai precedenti.