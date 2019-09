Ventimiglia: sfonda due posti di blocco in autostrada e fugge in città, Polizia di Frontiera scova 24enne ricercato

E' terminata la fuga del magrebino che venerdì, dopo aver forzato due posti di blocco, francese prima e italiano poi, si è schiantato con l’auto contro le recinzioni di un cantiere, danneggiandolo, sul passaggio a livello di via Tenda a Ventimiglia. Il protagonista dell'accaduto è un 24enne di nazionalità tunisina, richiedente asilo della città di confine. La scorsa settimana, il giovane guidatore, privo di patente, a bordo di una Volkswagen Golf con targa svizzera, si dirigeva in Italia a velocità sostenuta, senza fermarsi all'alt delle forze dell'ordine francesi, al casello autostradale della A8.



A quel punto è stato diramato l'allarme anche alle autorità italiane. La Polizia di Frontiera si è subito attivata predisponendo un secondo posto di blocco alla barriera autostradale di Ventimiglia. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze il ragazzo ha forzato la sbarra del casello procedendo in direzione Ventimiglia. Una folle corsa che ha dapprima messo a rischio l'incolumità degli altri guidatori e poi anche i pedoni della città. L'auto ha proceduto a velocità sostenuta fino a finire contro le recinzioni di un cantiere presso il passaggio a livello in via Tenda. Impossibilitato a procedere oltre con il mezzo il 24enne è uscito dall'auto e si allontanato di corsa lungo i binari della ferrovia facendo perdere le proprie tracce tra la vegetazione.



Così, sono state diramate le ricerche dello straniero, riconosciuto dagli Agenti della frontiera durante l’inseguimento. I poliziotti del locale Commissariato, i Carabinieri e la Polizia Ferroviaria hanno partecipato alla caccia all'uomo. Il giorno seguente è stata una squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera ad intercettare il ricercato, fermato e condotto in Ufficio per ulteriori accertamenti.



Nel frattempo sono stati svolti anche controlli sull'automobile, una Golf con targa svizzera e grazie al confronto con la banca dati del Centro di Cooperazione di Ponte Chiasso è emerso che le targhe della vettura risultavano totalmente false e che il telaio non risultava censito nei veicoli immatricolati in Svizzera. Il mezzo veniva posto sotto sequestro. Al 24enne è stata applicata la misura del fermo di indiziato di delitto per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Lo straniero è stato condotto presso il Carcere di Imperia dove si trova a disposizione della Autorità Giudiziaria. Sono comunque in corso indagini al fine di individuare le motivazioni della fuga.



Grande soddisfazione per l’esito dell’operazione da parte del Dirigente della Polizia di Frontiera, il dott. Martino Santacroce, che dichiara: “Sono particolarmente soddisfatto per la bravura dimostrata dal personale che, pur agendo con grande tempestività e prontezza ha saputo gestire, con consolidata professionalità, la delicata attività di inseguimento lungo le vie cittadine, ponendo comunque in primo piano la salvaguardia della altrui incolumità. La presenza della Polizia ed il monitoraggio di tutta la zona confinaria, consente un attento e costante controllo su persone e mezzi, al fine di prevenire e reprimere atti illeciti”.