Ventimiglia: non si ferma all’alt e aggredisce i Carabinieri per eludere il controllo, arrestato 28enne italiano

Si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento di veicolo militare e per questo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia. Si tratta di un 28enne italiano (M.N.) residente nell’entroterra di Bordighera.



I fatto è avvenuto ieri a Ventimiglia, lungo Corso Genova, quando l’uomo, in sella al suo motociclo, non si è fermato all’alt. Infatti, alla vista della paletta ha tentato la fuga ma è stato fermato dopo un breve inseguimento e dopo aver urtato con lo scooter il paraurti posteriore del veicolo militare. A seguito delle successive verifiche eseguite in caserma è stato accertato che il giovane era alla guida del proprio scooter senza patente, assicurazione e revisione del mezzo.

A causa della forte resistenza opposta, uno dei due Carabinieri intervenuti è dovuto ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso di Bordighera dove gli è stato diagnosticato un trauma alla spalla sinistra guaribile in 7 giorni. L’arrestato, che dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, nonché delle violazioni amministrative al Codice della Strada, è stato sottoposto questa mattina all’udienza di convalida dell’arresto e al rito direttissimo.