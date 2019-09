Ventimiglia: due stranieri molesti nel pieno centro della città, denunciati dopo l’intervento della Polizia

Due stranieri, uno slovacco di 48 anni ed un polacco di 50, sono stati denunciati in stato di libertà per molestie. I due sono stati fermati dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia, verso le 18 di ieri in un supermercato del centro, dove i due stranieri in evidente stato di alterazione alcolica, spaventavano i passanti e i clienti in ingresso e in uscita dal negozio urlando e gesticolando.

Gli agenti hanno fermato i due che, pur non avendo compiuto atti di aggressione fisica, erano ubriachi e quindi estremamente agitati ed incontenibili. Uno dei due, lo slovacco, solo quattro giorni fa era già stato denunciato per il porto abusivo di un pugnale con lama di 20 cm, che gli era stato sequestrato. L’altro, il polacco, è stato poi identificato in ufficio.