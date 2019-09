Sanremo: nella notte coppia ruba motorino a Poggio ma viene scoperta dai Carabinieri

Una coppia di sanremesi è stata arrestata per furto aggravato in concorso. I due, 34 anni lui e 35 anni lei, sono stati pizzicati da una pattuglia dei Carabinieri matuziani mentre spingevano un motorino, un Honda SH, in una strada di Poggio.

Davanti ai militari i due fidanzati già noti alle forze dell'ordine, si sono giustificati dicendo che erano rimasti senza benzina. La versione tuttavia non ha convinto i militari che si sono subito resi conto che lo scooter era senza chiavi. Dai successivi accertamenti è emerso che il bloccasterzo del motorino era stato rotto mentre nel bauletto del ciclomotore condotto dall’uomo è stato rinvenuto un cacciavite, utilizzato per forzare il mezzo.

La coppia di ladri è stata condotta in caserma mentre gli accertamenti svolti sulla targa del veicolo hanno consentito di risalire al proprietario che, contattato telefonicamente, ha raggiunto il Comando Carabinieri di Villa Giulia per formalizzare la denuncia di furto. L’uomo ha raccontato di aver parcheggiato il proprio Honda SH intorno alle 22 nella strada adiacente adiacente la propria abitazione, a circa 50 metri da dove i Carabinieri hanno fermato i malviventi. Quest’ultimi, dopo una notte in camera di sicurezza, saranno giudicati con rito direttissimo. Il motorino è stato restituito al legittimo proprietario.