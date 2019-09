Un guasto ad una cabina elettrica ha causato, questa mattina sul plateatico del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo, la mancanza di corrente per alcune ore.

Gli operai di Amaie stanno lavorando per la sistemazione del guasto elettrico, dopo essere intervenuti per la riparazione di un idrante che, centrato in pieno da un'auto condotta da una donna, ha provocato un vero e proprio geyser.

La riparazione dovrebbe terminare nelle prossime ore.