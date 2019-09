Sanremo: bisogna attendere i dati ufficiali ma i 'rumors' danno un agosto super per le presenze turistiche

Dopo tanti anni di piccole soddisfazioni a suon di ‘numeri stabili’ e qualche calo, finalmente sembra che il mese di agosto per il turismo di Sanremo potrà essere annoverato come il primo in rialzo, dai tempi della crisi.

Al momento non si tratta di numeri ufficiali, visto che mancano ancora quelli di luglio (che tra l’altro potrebbero essere invece in lieve ribasso rispetto al 2018), i primi ‘rumors’ che arrivano dagli albergatori della città dei fiori sembrano consegnare un agosto super per le presenze di turisti. Parliamo di presenze e non di arrivi, visto che i ‘numeri’ vengono fatti proprio dai giorni di permanenza e non dalla quantità di turisti che arrivano.

Ci sono quindi buone notizie che arrivano da albergatori e gestori di strutture ricettive per quello che è da sempre il mese clou dell’estate. Effettivamente i feedback ‘visivi’ che ha dato la città di Sanremo nel mese di agosto, consegnavano una massiccia presenza di persone nelle zone più ‘battute’ dai turisti ed ora arrivano dati incoraggianti per gli operatori del settore.

Anche se i dati ufficiali verranno divulgati solo nelle prossime ore, conferme sul buon andamento di agosto arrivano anche dal Casinò di Sanremo. Secondo le voci di corridoio che giungono dalla casa da gioco, infatti, gli incassi sono stati soddisfacenti ed in aumento rispetto all’anno scorso. Insomma un agosto positivo che, nei prossimi giorni cercheremo di analizzare anche con altri operatori del settore turistico, per capire come è andato il mese estivo più importante.

Il tutto, ovviamente, in attesa di settembre che, secondo le previsioni si preannuncia ‘stabile’ rispetto al 2018, anche se molto dipenderà dalla situazione meteo. Terminate le ferie ‘lunghe’ per la maggior parte dei turisti, si spera nei weekend ed in alcune vacanze di gruppo, per sistemare anche i conti dell’ultimo mese estivo. Per ora godiamoci però i numeri di agosto.