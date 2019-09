L'auto bloccata in via Morardo

In centro a Sanremo un nuovo curioso episodio che vede protagonista un distratto automobilista. Come si vede nella foto che sta girando da qualche ora sui social, un'auto è rimasta incastrata sulle scale che, da via Morardo, portano in piazza Nota.

Una disavventura che potrebbe essere figlia o di una cattiva lettura del navigatore (scenario già visto in altre occasioni) o di un tentativo di scorciatoia per raggiungere piazza Nota.