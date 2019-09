San Biagio della Cima: incendio di bosco e sterpaglie vicino al paese, intervento di Vvf e Volontari (Video)

Incendio boschivo, dalle 10 di questa mattina nella zona di San Biagio della Cima. Le fiamme sono divampate in via Annunziata e si sono rapidamente allargate, avvicinandosi per ora non pericolosamente ad alcune abitazioni.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Ventimiglia ed i volontari della Protezione Civile Aib di San Biagio e Soldano, Vallecrosia, Camporosso e Seborga. Presente anche un elicottero che sta effettuando diversi lanci, raccogliendo acqua dal mare, visto che in zona non ci sono vasche irrigue.