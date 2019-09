Bordighera: incendio boschivo nella zona di Sasso, sul posto al lavoro Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Dopo quello di questa mattina a San Biagio della Cima, nuovo incendio boschivo, questa sera in località Morghe a Sasso, frazione di Bordighera. Le fiamme sono divampate in una zona non particolarmente vicina alle abitazioni ma devono essere tenute sotto controllo.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco di Ventimiglia ed alcune squadre di volontari della Protezione Civile. L’incendio sarà monitorato nel corso di tutta la notte. I Vigili del Fuoco raccomandano la massima prudenza nell’accendere fuochi in campagna.

Soprattutto domani, quando è previsto l’aumento della forza del vento. Nonostante non ci sia nessun divieto di accendere fuochi, è consigliabile evitarlo.

AGGIORNAMENTO DELLE 00.30: le fiamme sono sotto controllo ed hanno distrutto circa un ettaro di bosco.