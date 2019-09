Sanremo: nuovi interventi sugli asfalti in città, l’amministrazione approva due lotti di lavori per quasi 900 mila euro

I lavori per il restyling degli asfalti in corso Garibaldi

Il Comune di Sanremo metterà di nuovo mano agli asfalti in autunno. La Giunta di questa mattina ha approvato il finanziamento di due lotti di interventi per un totale di quasi 900 mila euro.

Nel dettaglio si tratta di un primo lotto da 500 mila euro e di un secondo da 366 mila. Le intenzioni di Palazzo Bellevue è quella di predisporre almeno i lavori del primo lotto per il prossimo autunno, in vista dell’arrivo dei turisti per le vacanze di Natale e di fine anno.

Si tratta di un massiccio restyling delle strade dopo i lavori seguiti nei mesi scorsi che hanno riguardato arterie sia centrali (per esempio corso Garibaldi) che periferiche (zona di Bussana). La condizione delle strade è uno degli argomenti maggiormente sentiti da residenti e turisti, come evidenziato anche dai sondaggi pre elettorali della scorsa primavera. Per questo l’amministrazione Biancheri mette di nuovo mano al portafoglio per sistemare gli asfalti.

I lavori saranno finanziati per un totale di quasi 900 mila euro grazie a un ‘diverso utilizzo’ di un mutuo comunale presso Cassa Depositi e Prestiti.