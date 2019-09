Sanremo: nessun problema economico ma il Comune torna a pagare Amaie come prima del 2013 per la manutenzione

Il Comune di Sanremo torna all’antico e, dopo i problemi economici che lo hanno costretto a ridurre i finanziamenti per la manutenzione dei punti luce, è ritornato agli stanziamenti precedenti al 2013.

In pratica, dall’inizio del nuovo millennio, il Comune aveva stipulato un contratto con Amaie per la manutenzione dell’illuminazione pubblica ma, nel 2013 il Comune, che era in difficoltà, aveva ridotto il costo stesso. Amaie è andata avanti per circa 6 anni con cifre ridotte pur non facendo mai mancare la manutenzione, sempre portata avanti secondo i tempi previsti.

Oggi, grazie all’intervento del Cda, le cifre sono tornare all’antico ma non si è trattato di un aumento, bensì il ritorno ai prezzi originari.