Sanremo: mercatino sul lungomare, evento apprezzabile secondo gli operatori ma da fare in altro luogo

Non è andato nel migliore dei modi, per molti operatori commerciali e turistici, il mercatino di ieri sul lungomare Italo Calvino a Sanremo. Non si tratta di un secco ‘no’ all’appuntamento che, in sé stesso è anche piaciuto ma che, se si vuole riproporre in futuro in domeniche estive, dovrebbe essere sistemato in altri luoghi della città.

Secondo albergatori e commercianti, infatti, l’ubicazione del lungomare Calvino crea non pochi problemi per i parcheggi, visto che molti turisti hanno dovuto spostare l’auto già nella serata di sabato ed alcuni se la sono vista rimuovere dopo averla dimenticata.

Non è un pollice verso quello degli imprenditori sanremesi, ma una richiesta di maggiore attenzione a chi organizza appuntamenti simili, anche alle altre esigenze. “Il mercatino attira molto, sia residenti che turisti – viene confermato – ma dobbiamo pensare insieme ad un’altra location”. Soddisfazione, invece, per le bancarelle sull’Imperatrice, che hanno creato una buona attrattiva nell’estate.

Non sarà facile trovare un luogo dove sistemare eventuali altri mercatini vicino al mare, dove si trovava ieri quello di inizio settembre, ma fiere commerciali simili possono essere comunque prese in considerazione in futuro, anche nei mesi estivi.