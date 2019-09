Ospedaletti: l'imposta di soggiorno si pagherà al Comune con POS ed F24. Brugger "Vogliamo agevolare le strutture ricettive"

L'amministrazione comunale di Ospedaletti si prepara ad introdurre alcune modifiche per quanto riguarda la tassa di soggiorno. Da questa estate sono molte le città della riviera dei fiori che, in quanto aderenti al patto del turismo regionale, hanno scelto di introdurre la nuova imposta e gli imprenditori delle strutture ricettive hanno dovuto iniziare a fare i conti con questo sistema che li ha resi in un certo senso esattori dei Comuni.



Così, dallo studio fatto in questi primi mesi, dagli uffici comunali della città delle rose, è emersa la possibilità di aiutare la categoria introducendo nuovi sistemi di pagamento che agevolino il processo. “Quando è stata approvata l'introduzione dell'imposta di soggiorno erano stati previsti due modi di pagamento, attraverso la tesoreria del comune o con un bonifico bancario. - spiega Birgit Brugger, assessore al turismo di Ospedaletti – Il consiglio comunale sarà chiamato a decidere sulla possibilità di poter versare l'imposta tramite il pagamento con POS, presso l'ufficio ragioneria oppure con modello F24. Quest'ultimo in particolare è stato pensato proprio per evitare ulteriori spese all'utente all'atto del versamento del dovuto”.



Queste modifiche devono passare necessariamente dall'approvazione del consiglio comunale. La prossima assise cittadina è stata già fissata per il 5 settembre alle 21. “Dietro queste due ulteriori possibilità c'è l'importante lavoro fatto dagli uffici in questi mesi. - sottolinea l'assessore Brugger - Dall'introduzione dell'imposta di soggiorno, il personale del Comune ha svolto una meritevole azione di aiuto e sostegno al fianco degli utenti, soprattutto nei confronti delle persone più anziane che potevano avere qualche difficoltà in più ad avvicinarsi al nuovo sistema. Con queste modifiche vogliamo cercare di agevolare le strutture ricettive rendendo più facile il pagamento”.



Salvo colpi di scena l'approvazione sarà immediatamente operativa all'indomani del consiglio comunale. E' ancora presto per fare bilanci su come sia stata recepita la nuova imposta ma un primo bilancio, rispetto alle entrate preventivate in sede d'approvazione, lo fornirà sicuramente la scadenza del primo trimestre, il 20 ottobre. Entro quella data il Comune avrà un'idea del primo gettito garantito dalla tassa di soggiorno che sarà un utile alleato economico per rimpinguare il capitolo del turismo e soprattutto per abbellire Ospedaletti rendendola più appetibile, in vista della prossima stagione estiva.