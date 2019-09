Montecarlo: automobilisti attenzione, lavori in corso nella zona vicina al porto, costruita una rampa temporanea (Foto)

Serie di lavori nella zona del porto a Montecarlo, Nel quadro dell'ultima fase di ricostruzione piazza degli Stati Uniti a Montecarlo, è stata creata una rampa temporanea di accesso, tra John Fitzgerald Kennedy Avenue e piazza Albert I.

Verrà mantenuto il traffico a senso unico nella zona delle piscine, in direzione Ovest (verso Fontvieille), durante i lavori. La rampa sarà operativa da mercoledì, per un periodo di 7 mesi fino al completamento di piazza degli Stati Uniti. Sarà ovviamente installata una segnaletica specifica per gli utenti.