Imperia: riaperte tutte le sale operatorie dell'Ospedale, lavori in corso al reparto di chirurgia vascolare

Oggi, 2 settembre 2019, le sale operatorie dell’Ospedale di Imperia sono nuovamente operative. Come programmato, i lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’ospedale del capoluogo sono stati completati, pertanto l’attività chirurgica è da oggi a regime.



"Per quanto riguarda invece il reparto di Chirurgia Vascolare, l’Azienda ha ritenuto opportuno avviare ulteriori lavori di ristrutturazione, con opere di adeguamento strutturale ed ammodernamento degli spazi. - spiegano dall'ASL - Sono infatti in corso lavori quali la tinteggiatura completa del reparto, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la risistemazione dei servizi igienici, con la sostituzione dei componenti da bagno danneggiati o usurati".



"L’opera è volta a garantire spazi più accoglienti e funzionali, in un’ottica di umanizzazione degli ambienti di degenza. La riapertura del reparto di Chirurgia Vascolare è prevista per il giorno 16 settembre 2019, al termine dei lavori" - chiosano.