Imperia: la piscina si fa bella, la Rari Nantes apre la segreteria alla Cascione e avvia tutte le attività

La Rari Nantes Imperia comincia la stagione 2019-2020. Oggi riprendono le attività nella Piscina GV Sport, in Via Martiri 33 a San Bartolomeo al Mare. Gli allenatori raduneranno gli atleti di nuoto e pallanuoto per dare inizio alla annata agonistica, comunicando loro giorni ed orari di allenamento. La prima squadra femminile ha già mosso i primi passi sia sul mercato che in vasca e, nel prossimo week-end, sarà impegnata nel Memorial Hora.

La Rari riparte anche dall’AquaFitness, sempre nella piscina di San Bartolomeo al Mare. Ecco gli orari delle lezioni da oggi al 15 settembre:

- martedì ore 13 (con Cristina) e ore 18:30 (con Federica)

- giovedì ore 13 (con Cristina)

- venerdì ore 18:30 (con Federica)

Da oggi sarà riattivata la segreteria che fornirà agli utenti ogni informazione. Il servizio verrà ripristinato presso la Piscina Felice Cascione di Imperia e sarà contattabile tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, oltre ai pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 15 alle 17. Il numero telefonico rimane 0183 650353.

In cantiere ci sono tante altre novità. Intanto il pubblico potrà incontrare la Rari alle Vele d’Epoca di Imperia, prima uscita giallorossa della stagione 2019-2020.