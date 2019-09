Imperia: il tifoso giallorosso Claudio Scajola ha seguito ieri il derby al 'Roma Club Francesco Totti' (Foto)

Il Sindaco di Imperia ha seguito la seconda giornata di campionato con gli amici del ‘Roma Club Imperia – Francesco Totti’. Claudio Scajola, infatti, è romanista ed è presidente onorario del club giallorosso.

Ieri pomeriggio alle 18 non ha mancato l’appuntamento con il derby capitolino, tra l’altro straordinariamente spettacolare e terminato con un pareggio, 1-1, che va stretto ad entrambe le formazioni.

“Perché io, nato a Imperia, sono romanista?” ha detto ieri il Sindaco. “C'è una dolce storia dietro – risponde il primo cittadino – perché mio papà era di Frascati, città di origine anche del mitico Amedeo Amadei, centravanti giallorosso e della Nazionale, conosciuto allora come l'ottavo re di Roma. Nel 1952 passò per Imperia e venne in visita da papà per pranzare con noi a casa. Io avevo 4 anni e lui mi regalò la sua maglietta. Da allora non lasciai mai più quei colori”.

Ieri il Sindaco ha seguito con attenzione la partita insieme ai colleghi tifosi della ‘magica’.