Non ottemperanza del divieto di utilizzo acqua per fini irrigui agricoli, l’Opposizione punta il dito contro un consigliere di Maggioranza

Visto il protrarsi del periodo di siccità ed i livelli bassissimi degli acquedotti che alimentano la rete idrica di Montalto il Sindaco Bianchi in data 26.07.2019 ha emesso un’Ordinanza di non potabilità (QUI) ovvero di divieto assoluto di utilizzare l’acqua pubblica per fini diversi da quelli ‘igienico-sanitari-domestici’. Non solo, ma vista l’esigenza, il Gestore ha deciso di chiudere l’erogazione dalle 23 alle 05 incrementando il disagio per la popolazione.

Nonostante il divieto tassativo imposto dall’Autorità locale (il Sindaco riveste tale ruolo), i Consiglieri di minoranza lamentano casi di utilizzo del bene primario per innaffiare orti privati disattendendo alle regole di convivenza e violando l’Ordinanza con possibili ripercussioni penali. Ad esporre il problema i due Consiglieri Lupano e Corvaglia: “In questi casi non esiste minoranza e maggioranza bensì buon senso, senso civico, educazione e rispetto di tutti. Il problema idrico sorto per causa di forza maggiore non è di poco conto e qualche giorno fa (21.08.2019) abbiamo sorpreso e poi già segnalato all’Autorità preposta un caso di utilizzo fraudolento dell’acqua pubblica (acqua proveniente dalle vasche dell’acquedotto) con tanto di fotografie. Nella circostanza la proprietà dell’orto è stato accertato essere proprio di un Consigliere di maggioranza che ci auspicavamo fosse stato redarguito in merito ed invitato a desistere nel suo intento. Sennonchè il 30 agosto u.s. sempre il solito Consigliere è stato sorpreso nuovamente ad innaffiare il suo orto con la solita acqua dell’acquedotto (il contratto irriguo a lui intestato non ne giustifica il libero utilizzo, proprio per il fatto che l’acqua è la stessa che rifornisce le utenze domestiche). Stato di fatto accertato previa consulenza con il personale preposto del Gestore Rivieracqua che, letto il testo dell’Ordinanza, ha riferito che il divieto è esteso anche a coloro con contratto irriguo). Innaffiare si può e si deve, ma con l’acqua del ‘beo’ che non influisce sui livelli dell’acquedotto.

L’arroganza ed il senso d’impunità del Consigliere è disarmante e ci si chiede come sia possibile che il Sindaco, sicuramente informato sulla condotta del suo Collaboratore, non sia intervenuto a dovere per dissuaderlo da ripetere tale iniziativa a discapito di tutta la collettività. Tuttavia nonostante le battaglie col primo cittadino siamo certi che il Sindaco abbia provveduto ad avvisare il Consigliere e che la sua persistenza nell’agire in difetto sia solo frutto di arroganza e menefreghismo suo personale che non condividiamo.

Nessuno vuole processi o quant’altro ritenendo più efficace la comunicazione diretta e risolutiva tipica del concetto ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’, ma che ciò avvenga e le regole siano fatte rispettare soprattutto in questi casi. Infine riteniamo che questa condotta recidiva del Consigliere sia alquanto sintomatica ed altrettanto censurabile e meritevole di spiegazioni nel prossimo Consiglio Comunale”.