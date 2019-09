Tendenze moda autunno inverno 2019/2020: come ci vestiremo quest'inverno

Pronti ad affrontare l'inverno? Per gli irriducibili amanti dell'estate e per i meteropatici, potete stare tranquilli, non è ancora ora di preoccuparsi, l'inverno è ancora lontano. Ma per non arrivare impreparati alla prossima stagione, ecco 5 tendenze moda per questo autunno inverno 2019-2020:



1) TARTAN: lo scozzese per intenderci, torna alla ribalta! Rivisto e rivisitato lo vedrete sia nei colori più classici, come i grigi, i marroni, i rossi, sia in varianti più pop con accostamenti di colore intensi e inaspettati, come i fuxia, i rosa e i verdi militare. Comunque lo preferiate il disegno check è uno di quei must have che negli anni ritorna, come il maculato o il cappotto beige. Anche se le grandi catene di fast fashion (ad es. H&M, Zara, Terranova, etc...) saranno invase da questo trend consiglio di scegliere un capo con tessuto di qualità. In questo caso la spesa sarà più alta nell’immediato, ma questo costo sarà ammortizzato dall’aver aggiunto al tuo guardaroba uno di quei pezzi jolly che potrai sfruttare nel tempo.



2) LA PELLE: la pelle invade ogni capo di abbigliamento, camicie, gonne, bluse, giacche dal taglio classico (blazer), pantaloni ma non tanto quelli dallo stile motociclista al quale siamo abituati ad associarli, ma pantaloni in pelle dal taglio più classico o più casual. Questa tendenza prevede un outfit in pelle dalla testa ai piedi, una scelta questa da valutare con attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'occasione d'uso. Per le più giovani via libera al total look, per le più agée consiglio di scegliere un solo pezzo in pelle da smorzare con elementi classici o bon ton, a seconda del proprio stile.



3) CAPPA: ne vedrai di tutte le lunghezze e colori, in tinta unita o fantasia. La cappa è un capo molto particolare che presuppone una forte personalità, anche perché è impossibile passare inosservati indossandola. Valuta bene lunghezza e texture per non creare ulteriore volume laddove non ce ne sia bisogno o per non sbassare la figura. Con questo capo l'effetto wow è garantito!



4) MANICHE IN STILE DRAMA: maniche a palloncino o ampie vicino ai polsi, che siano entrambe o solo una (ad es. nei look monospalla), quest'inverno gli stilisti si sono sbizzarriti. Sono capaci di impreziosire una camicia minimal o di esaltare lo stile di un abito. Scegli questo dettaglio di stile partendo dal presupposto che vanno esibite così come sono senza stratificazioni (inutile indossare una camicia con maniche a palloncino se poi le nascondi sotto una giacca o un cardigan).



5) COLOR BLOCK: ovvero veri è propri blocchi di colore intensi e vibranti che riscaldano le passerelle invernali. Se ami stupire e adori i colori questa tendenza fa per te! Cappotto abito, collant e stivale alto in bluette, verde acqua marina e giallo. Un look a tinte forti (preferibilmente una) per superare l’empasse della depressione da brutta stagione.



Queste sono solo 5 delle proposte degli stilisti per questo autunno inverno 2019 - 2020, prossimamente tante altre tendenze e i must have accessori per la prossima stagione!



Scegli sempre rispettando il tuo stile, il tuo gusto e soprattutto pensando alla tua vita. Nel mio lavoro di consulente d'immagine, spesso mi capita di vedere armadi pieni di abiti che non sono mai stati indossati, alcuni hanno ancora il cartellino d'acquisto! Che peccato! Mi piace pensare che tutto sia nato per assolvere ad uno scopo, che ogni abito meriti di essere indossato, sfoggiato e sfruttato fino ad arrivare al momento in cui va ringraziato e salutato.



Se acquisti qualcosa che ti rispecchia veramente non ci sarà più bisogno di aspettare un’occasione speciale per indossarlo. La tua vita è speciale e u nica e merita di essere celebrata al meglio, quale occasione migliore di questa per vestirsi bene ogni giorno?!





