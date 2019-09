San Lorenzo al Mare: mercoledì prossimo, presentazione libro 'Zoo' della scrittrice Paola Barbato

Mercoledì prossimo, 4 settembre, presso l’hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare ore 21.00), Paola Barbato presenta il libro ‘Zoo’ (Piemme edizione), appuntamento facente parte della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare 2019’. Dialoga con l'autrice Laura Amoretti, Consigliera Regionale delle pari opportunità.

Immagina di risvegliarti da una notte senza sogni e di ritrovarti sdraiata su una superficie fredda e dura, i vestiti del giorno prima ancora indosso e nessun ricordo delle tue ultime ore. Intorno a te solo un buio spesso a cui lentamente lo sguardo si abitua. Cominci a intravedere delle sbarre alla tua sinistra. Non può che essere un incubo, tra poco sarai nella tua stanza, avvolta nelle soffici lenzuola di casa e la vita riprenderà come prima.

Questo non è ciò che accade ad Anna, che in quella gabbia, tra quelle sbarre, in un capannone pieno di gabbie simili alla sua e di persone come lei, si risveglia per davvero. Da quell'istante inizia una lotta contro chiunque l'abbia presa, una guerra impari perché Anna non ha altre armi che la sua rabbia e la nudità a cui a poco a poco è stata costretta per combattere contro chi detiene il potere, qualcuno che nessuno ha mai visto, ma la cui presenza si avverte in ogni centimetro di quel luogo spaventoso, di giorno e di notte.

Spetterà a lei, circondata da persone diversissime, alcune rese folli dal macabro gioco, altre succubi di un Lui dai tratti sempre meno sfumati, decidere se giocare o lasciarsi morire.

Paola Barbato, come solo i più grandi, sa far nascere la paura anche dal più innocente battito d'ali. E si conferma una maestra del thriller.

Paola Barbato - Classe 1971, è milanese di nascita, bresciana d'adozione, prestata a Verona dove vive con il compagno, tre figlie e tre cani. Scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, ha pubblicato Bilico, Mani nude (vincitore del Premio Scerbanenco), Il filo rosso, Non ti faccio niente e Io so chi sei (il primo titolo di una trilogia). Ha scritto e co-sceneggiato per la Filmmaster la fiction Nel nome del male, con Fabrizio Bentivoglio. Con Piemme ha pubblicato Non ti faccio niente (2017), Io so chi sei (2018), Bilico (2018), Mani nude (2019) www.paolabarbato.it



L'evento è gratuito ed è consigliato recarsi sul luogo dell'evento 15 minuti prima dell'inizio per prendere posto. In occasione della serata il parcheggio dell'hotel sarà gratuito.

Per info telefonare a 3392877093 oppure scrivere a dueparoleinrivalmare@libero.it