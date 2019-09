Al Bordighera Book festival , un sabato notte serata all’insegna del cielo e della danza Occitana (foto)

Mentre nei pressi del palco sud dell’esposizione, si esibiva l’Associazione ‘Indanza’ con un bellissimo repertorio di danze popolari, folkloristiche, tradizionali e occitane a cura di Alberto Stoppa, dall’altro estremo di Corso Italia l’attenzione era prima su Luca Ammirati per la presentazione del libro “Se i pesci guardassero le stelle” e subito dopo su: le stelle by Vinc Laga “astrologia e vita” una partecipatissima conferenza con riflessioni e grande coinvolgimento del numeroso pubblico presente. Moderatore e interventi personali di Franco Zoccoli.



Graditissima la degustazione di gelato alla panna offerto da una notissima e affermata gelateria del centro di Bordighera al pubblico presente. Domenica riapertura degli Stands delle case editrici alle ore 10, e alle ore 18,45 Giacomo Revelli e Marisa Salabelle chiuderanno l’edizione 2019 del Book festival. L’appuntamento e per l’edizione del 2020.



