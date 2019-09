Si temono scontri, il Sindaco vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro durante il match tra Imperia e Pietra Ligure

Con un’ordinanza contingibile e urgente il Sindaco di Imperia Claudio Scajola vieta la vendita e la somministrazione di bevande super alcoliche e altre bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro che, se rotte potrebbero diventare un’arma. L’occasione è il match di Coppa Italia di Eccellenza che si disputerà oggi pomeriggio al Nino Ciccione, tra Imperia e Pietra Ligure.



Una partita considerata a rischio sicurezza anche per la possibile presenza di tifosi del Nizza. La tifoseria del club francese è gemellata con quella neroazzurra.



Il divieto di vendita e somministrazione, come disposto dalla Questura, scatterà dalle 16 e durerà fino alle 21, e sarà esteso alle attività che si trovano nel raggio di 200 metri dallo stadio. Le vie interessate sono via Garessio, via XXV Aprile e via Nazionale.