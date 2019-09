Taggia: ieri il nono raduno del club 'Harley & Flowers' (foto)

Nono raduno in occasione del sedicesimo compleanno del club Harley & Flowers, sabato 31 agosto a Taggia in via Arginatura.



Gli appassionati harleysti si sono dati appuntamento a partire dalle 15.



L’Associazione HARLEY & FLOWERS nasce, a Sanremo, da un’idea di due amici legati dalla passione comune per le motociclette Harley - Davidson : Davide Maurizio e Mario Canina.



Nel Marzo 2003, durante i preparativi per organizzare il “1° HARLEY & FLOWERS “Raduno Internazionale, Davide Maurizio, Mario Canina, Claudio Giancola, Roberto Carelli e P. M., fondano l’Associazione.



L’Associazione ha per oggetto:



Di creare un gruppo di amici che amino stare insieme senza nessun spirito di competitività. Di partecipare a raduni, di organizzare uscite in moto, serate, incontri e viaggi simpatici. Di partecipare o creare eventi sportivi, musicali culturali. Di aiutare altre Associazioni durante i loro eventi. Di compiere azioni caritatevoli ed umanitarie atte ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Tutto ciò, nel rispetto individuale e senza nessun fine di lucro.



Le fotografie sono di Tonino Bonomo.