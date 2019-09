Sanremo: doppio mercato sul lungomare, ottimi affari per i commercianti e conferma di un buon modo di fare turismo (Foto)

Ad una settimana dalla ‘Festa della città’ che, dopo quella della musica ad inizio stagione chiuderà l’estate anche se andrà avanti fino al 21 settembre, quest’oggi Sanremo ha offerto anche un doppio mercatino nel pieno centro.

A quello di corso Imperatrice, infatti, se ne è affiancato un altro sul lungomare Italo Calvino, con commercianti che solitamente sono presenti alle fiere di maggio ed ottobre. Un buon modo per fare turismo ed anche oggi villeggianti e residenti lo hanno confermato, girando per le bancarelle. Ottimi affari, quindi, per tutti ed una buona attrattiva che, insieme agli altri mercati conferma l’importanza di proporre eventi come questi.

Il pomeriggio non particolarmente attrattivo per il mare (con addirittura qualche scroscio di pioggia) ha invogliato molte persone a lasciare le spiagge e girare per le bancarelle alla ricerca di qualche affare di fine stagione.