Maleducati e furbetti imperversano in continuazione a Sanremo, soprattutto per il conferimento dell’immondizia. I casi, purtroppo, si ripetono in tutta la città e, questa volta arrivano dalla frazione di Coldirodi.

Sono gli esponenti di Fratelli d’Italia della frazione matuziana a segnalare i conferimento ‘selvaggio’ al mercato collantino. Non possiamo purtroppo considerarlo un caso, visto che sono sempre molti i maleducati che abbandonano in modo sconsiderato.