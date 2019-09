Sanremo: adozioni e raccolta fondi, la Lega del Gattino scende in campo “Salvati ad oggi 120 piccoli dalla strada”

“Siamo al nostro primo anno e i risultati ci sono: fino ad oggi abbiamo raccolto dalla strada, svezzato e curato quasi 120 gattini”. C’è emozione e soddisfazione negli occhi di Francesca Rossotti, presidente della Lega del Gattino, la nuova realtà associativa nata a Sanremo per salvare i piccoli felini randagi.





L’apericena organizzato venerdì sera in via Manzoni è stato l’occasione per raccogliere fondi ma anche per presentare l’attività di queste volontarie che ogni giorno si adoperano per salvare e nutrire i tanti gattini abbandonati nel nostro territorio.

“Siamo delle volontarie di Sanremo e della provincia di Imperia che già prima della fondazione della Lega del Gattino, avvenuta il 1 marzo scorso, si occupavano di raccogliere gattini randagi dalla strada, se troppo piccoli di svezzarli, allattarli al biberon, curarli se malati e poi darli in adozione - racconta la presidente Francesca Rossotti - Abbiamo deciso di mettere su un’associazione insieme per raccogliere fondi e coinvolgere le persone nel nostro progetto, da sole non riuscivamo più a far fronte alle spese. Con questa associazione, organizziamo degli eventi, come l’aperigattino, proprio per raccogliere medicinali e alimenti per i gattini”.

Da chi è formata la Lega del Gattino e qual è il suo ruolo rispetto alla Lega del Gatto? “Noi siamo una decina di volontarie prevalentemente di Sanremo ma siamo attive anche su Arma di Taggia e nella zona verso Imperia e Diano Marina, la nostra sede è in via Cisterna a Sanremo ma i gattini che noi stalliamo in attesa di adozione sono a casa nostra - conferma Rossotti - La Lega del Gatto è attivissima da tanti anni e per fortuna perché si è occupata delle sterilizzazioni, delle colonie e quindi dei gatti randagi adulti liberi sul territorio. Noi ci incrociamo con loro solo per le sterilizzazioni perché cerchiamo di fare prevenzione. Mettiamo a disposizione le nostre case private e quindi, oltre al lavoro di prevenzione svolto in maniera ineguagliabile dalla Lega del Gatto, noi cerchiamo anche di accogliere i gattini che, lasciati su strada, non vaccinati e con un sistema immunitario poco sviluppato, correrebbero il rischio di venire investiti oppure di ammalarsi”.

Video intervista a Francesca Rossotti:

Come può attivarsi il cittadino che vuole aiutare la Lega del Gattino?: “Ci sono tanti modi - spiega Francesca Rossotti - sulla pagina Facebook è indicato un IBAN per le donazioni in denaro, si può contribuire donando le pappe nei vari Fortesan indicando “Donazione alla Lega del Gattino”. Chiunque può prendere contatto con noi per le adozioni, ma soprattutto se qualcuno fosse disponibile, avesse a disposizione una stanza, potrebbe prendersi in casa qualche gattino in attesa di adozione. Questo sarebbe il massimo per noi e per i nostri amici a 4 zampe”.