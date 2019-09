Riva Ligure: quasi 7mila euro per rimettere in funzione gli orologi atomici comunali, se ne occuperà la famosa ditta 'Roberto Trebino'

Il Comune di Riva Ligure ha scelto di impegnare 6.819,80 euro per riparare gli orologi pubblici. Si tratta di tre orologi atomici dislocati all'interno del centro del paese. Una scelta che potrebbe sembrare curiosa quella di impegnare quasi 7mila euro per degli orologi analogici in un mondo in cui tutti siamo abituati a guardare l'ora al polso o sullo smatphone.



Da tempo tuttavia questi apparecchi dall'indubbio fascino non segnavano più il tempo in modo preciso ed alcuni erano fermi. Un dettaglio che non è sfuggito alla cittadinanza. Infatti l'amministrazione ha scelto di fare questa spesa soprattutto di fronte alle numerose richieste arrivate proprio dai residenti.



Così, gli orologi di Riva Ligure verranno messi di nuovo in funzione grazie all'intervento di una ditta specializzata. L'opera verrà eseguita dalla "Roberto Trebino" di Uscio, a Genova. Si tratta di una famiglia di mastri orologiai che opera dal 1824. Un nome ed una garanzia. Fu il cav. Roberto Trebino a fabbricare il primo orologio a carica elettrica “a forza costante” ed installato nel Grattacielo di Genova, avente un quadrante di ben 21 metri di circonferenza. Non solo, la loro firma la si trova anche sui grandiosi orologi della Basilica di San Pietro in Vaticano. Ed ora grazie a questa ditta torneranno a muoversi le lancette anche degli orologi di piazza Matteotti, via Martiri della Libertà e corso Villaregia.