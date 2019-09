Libri dismessi dalle scuole di Bordighera, ripresi dal Comune e inviati in una scuola italiana in Moldova

In seguito ad un errore scolastico, non voluto a causa della mole di lavoro estiva, per il poco personale e il cambiamento generale delle aule per rispettare le normative di sicurezza, sono stati abbandonati alcuni libri in disuso della scuola di Bordighera in attesa dell'arrivo della Docks lanterna.



"L'amministrazione comunale tutta con il Sindaco Vittorio Ingenito, l'Assessore Marzia Baldassarre, il Prof Marco Farotto, ha recuperato oltre 500 kg di libri e, pur molti non essendo più attuali, superati da altri testi e metodologie di insegnamento, verranno consegnati in Moldova, al liceo statale Dante Alighieri, unica scuola dove viene insegnato l'Italiano. Partiti oggi con un pulmino, il cui viaggio durerà tre giorni, li riceverà la Dott.ssa Gaia Panzaru sempre in aiuto delle persone più bisognose, già collaboratrice di numerose iniziative sociali con Emanuela Rebaudengo.



In Moldova sarà una festa per gli alunni, ricevere comunque questi libri per l'apprendimento della lingua italiana. Molti sono stati i collaboratori di questa iniziativa, tra cui Petra Barney, Luana Ambrosino e moltissimi altri tra cui la piccola Nicole Gorni, che anche lei caricava i libri sul pulmino, partecipando con i soldi del suo salvadanaio per la spedizione. Un ringraziamento particolare da parte del Sindaco a tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa per la quale verrà dimostrata la reale consegna con immagini e foto successivamente all'inizio dell'anno scolastico".