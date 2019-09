Isole ecologiche su Taggia ed Arma: il Comune è pronto alla sperimentazione

Presto potrebbero arrivare le isole ecologiche su Taggia ed Arma. E' l'intenzione del Comune grazie alla concreta possibilità di ottenere un finanziamento da 90mila euro, approvato attraverso l'ultima variazione di bilancio, l'ottava, dove si parla anche della accensione di un mutuo da 300mila euro per la Buca del Viale delle Palme dove tra ottobre e novembre partiranno i lavori per nuovo posteggio rialzato (LEGGI LA NOTIZIA QUI).



Nonostante i tempi siano stretti, il Comune ha già pronto un progetto per accedere ad un bando del Ministero sulle strutture atte al miglioramento della raccolta differenziata. L'obiettivo è di captare i 90mila euro necessari a finanziare l'acquisto di due isole ecologiche automatizzate di nuova generazione. Gli impianti funzioneranno con badge identificativo e permetteranno agli utenti dotati di tessera di poter conferire all'interno i rifiuti differenziati. Dove? Al momento è allo studio l'analisi delle zone dove siano state riscontrate più criticità. Su Taggia la più papabile sarà zona Santa Lucia mentre su Arma di Taggia non è ancora stata identificata l'area esatta ma sarà centrale.

L'introduzione di questo nuovo sistema avrà un carattere sperimentale. Infatti con l'arrivo di queste isole ecologiche, dalle zone interessate, spariranno i cassonetti di prossimità. L'obiettivo del Comune è di valutare quale impatto possa avere questa importante novità e se sia in grado di migliorare le percentuali di corretto conferimento.