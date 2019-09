Imperia: circa 200 persone alla cena in bianco in via Cascione (foto)

Circa 200 persone ieri hanno partecipato alla prima cena in bianco organizzata dall’associazione ‘Imperia Viva’, che si è tenuta in via Cascione. Il DressCode della serata è stato: “l’eleganza e la raffinatezza del Bianco, e la sua imprevedibilità”.



“Ci teniamo a ringraziare sentitamente tutti per aver creduto in questo progetto particolare e faticoso, anche per i partecipanti”, ha detto Nicolò Fiori, organizzatore dell’evento.

“Vorrei sfruttare l’occasione per poter ringraziare anche tutti i ragazzi della neonata associazione ‘Imperia VIVA!’ che si sono spesi per realizzare questo evento: da Sarà Madeddu a Federica Bianchino, senza dimenticare Federica Bonelli, che hanno curato l’organizzazione e la grafica, passando per Matteo Astorino, Massimo Aiello e Roberto Masiani che hanno fatto il lavoro duro e curato l’intrattenimento. Un grazie sentito all’Alexander Service per il supporto, a Riccardo Caratto e ad una parte di CIV di Porto Maurizio che ancora ha voglia di far vivere il centro storico e si spende ogni giorno per migliorarlo, nonostante tutto e tutti.

Infine ringraziamo l’amministrazione, indispensabile, con la presenza del Vicesindaco Giuseppe Fossati, il prezioso supporto dell’assessore Simone Vassallo e la consigliera Roberta Minasso".