Formula 1: la prima sinfonia di Charles Leclerc nel weekend più brutto della stagione, vittoria e dedica a Hubert

È finalmente arrivata, meritata, sofferta, nek weekend più brutto della stagione: Charles Leclerc vince per la prima volta in Formula 1,in Belgio, a Spa, il giorno dopo aver perso l'amico e collega Anthoine Hubert, scomparso ieri durante la gara di F2.

Ha gestito bene tutte le fasi di gara il monegasco, soprattutto quella finale quando Hamilton si stava pericolosamente facendo sotto complice il degrado delle gomme della Ferrari numero 16. Sono stari giri difficili, in cui Charles ha retto alla grande e alla fine una bandiera gialla nel settore centrale per il botto di Giovinazzi, nel tratto dove Hamilton guadagnava di più, ha permesso a Leclerc di tirare l'ultimo importante fiato e di vincere per la prima volta in Formula 1 con la dedica all'amico scomparso ieri.

Prima vittoria in Belgio come Schumacher, prima vittoria rossa dell'anno a Spa così come fu per Raikkonen nel 2009: se credete ai numeri, questi sono certamente quelli di un predestinato.