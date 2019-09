Dal 2 all'8 settembre, Feira da Capoeira 2019, Festival di Cultura Afro-Brasiliana nel Ponente ligure

Da domani, lunedì 2 settembre, a domenica 8 settembre 2019, appuntamento nel Ponente ligure con la ‘Feira da Capoeira 2019’ a cura dell’associazione culturale e sportiva Capoeira di Sanremo. Si tratta di un evento di sport, socialità e Intercultura denominato ‘Feira da Cultura Afrobrasileria’ che ha nelle intenzioni quello di pomuovere un intenso momento di scambio interculturale tra la cittadinanza e le culture afrobrasiliane oltre la conoscenza dell’arte e della cultura brasiliana attraverso momenti di performance di Capoeira, Percussioni e Danze, con gli stands delle associazioni sportive dilettantistiche invitate.



"Un necessario dibattito culturale – spiegano gli organizzatori -, oggi più che mai essenziale per la convivenza pacifica tra i cittadini, attraverso le attività culturali e sportive. Questa sarà la terza edizione dell’evento, precedentemente organizzato nel Comune di Imperia, e vedrà molte iniziative nuove in programma. La Capoeira, arte marziale brasiliana, è un’unione di danza, lotta e folclore brasiliano ed oggi è tra le arti marziali più praticate al mondo e tra le più spettacolari che conta decine di migliaia di atleti in tutto il mondo ed è candidata a diventare nuovo sport olimpico. Questo vero e proprio momento di festa vedrà coinvolti non solo gli atleti di capoeira della provincia di Imperia e della Liguria, ma anche la comunità brasiliana e sudamericana della nostra Provincia e le associazioni sportive e di volontariato sia nazionale sia europeo”.

Tra gli invitati, Elisio Mestre, famoso insegnante di danza afrobrasiliana e percussionista attivo sulla scena musicale da oltre 30 anni. Oltre ad essere uno dei primi maestri di Capoeira, giunto in Italia già alla fine degli anni ’80, durante la sua lunga carriera ha suonato con vari artisti da Jilson Silveira a Tizumba. Saranno presenti anche Samara Mestre e Azul Mestre, autori di diversi Cd di musica brasiliana, Juruna Mestre, rappresentante della cultura afrobrasiliana nella città di Marsiglia ed invitato nei principali eventi europei di Capoeira e Mestre Chiquinho, maestro di Capoeira del gruppo Capoeira Gerais, anch’esso tra i Gruppi più diffusi al Mondo.

L’evento, della durata di 7 giorni, vedrà intrecciarsi diversi aspetti culturali e sportivi, volendo proporsi come vera e propria fiera della Cultura Afro-Brasiliana e del Sud-America con il coinvolgimento di diverse realtà associative della provincia e di diverse regioni d’Italia e d’Europa, nonché di alcuni docenti universitari del Dipartimento di Antropologia Culturale di Genova.



Da lunedì 2 settembre a giovedì 5 settembre, prenderà il via Capoeira itinerante nel ponente ligure e più precisamente a Sanremo, Balzi Rossi, Rocchetta Nervina. Quattro giorni di performance di strada e di Capoeira e Musica nei contesti naturali delle nostre spiagge e vallate liguri.



Ecco il resto del programma:



Attività culturali a Sanremo



Giovedì 5 Settembre: Piazzetta Santa Brigida. Sanremo Quartiere Pigna. Proiezione del Film Capitani della Spiaggia. Regista Cecilia Amado con piccolo rinfresco locale offerto prima del film durante l’introduzione del film.

Venerdì 6 settembre: Forte di Santa Tecla a Sanremo, Stands di Capoeira e Acrobati

- ore 17.30, Sfilata di Capoeira con partenza ore 18.00 da Santa Tecla per il Centro della Città fino in Piazzetta dei Ferri.

- Ore 19.30, Piazzetta dei Ferri nel Quartiere ‘La Pigna’: presentazione del libro ‘Marielle Presente’ di Agnese Gazzera con rinfresco al termine.

Sabato 7 settembre: Piazza San Costanzo nel Quartiere ‘La Pigna’, Cena Africana Street Food sotto le stelle a partire dalle ore 20.30 (gradita la prenotazione) con servizio Bar. A corollario, performance live di danze Afrobrasiliane e di Percussioni Senegalesi. A conclusione, Festa Afrobrasiliana con gruppi live e dj set.

Attività sportive a Rocchetta Nervina

Martedì 3 settembre:

- Ore 17.00, Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella Piazza di Rocchetta Nervina. Lezioni Gratuite per tutti i neofiti dai 5 anni in su.

Mercoledì 4 settembre:

- Ore 11.00, Danza degli Orixa dentro i Laghetti di Rocchetta Nervina.

- Ore 16.00, lezione a numero chiuso di ritmi afrobrasiliani dentro l’ostello delle Alpi Liguri a Rocchetta Nervina

- Ore 17.30, lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella Piazza di Rocchetta Nervina aperte a tutti dai 5 anni in su.

Giovedì 5 settembre:

- Ore 10.00/12.00, lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella Piazza di Rocchetta Nervina aperte a tutti dai 5 anni in su.

Attività sportive a Sanremo

Da Giovedì 5 settembre sera a domenica 8 settembre sono in programma: workshop di Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella palestra di Villa Ormond; workshop di percussioni; sfilata di Capoeira nel centro città venerdì 6 settembre a partire dalle ore 18.00.

Giovedi 5 settembre:

- Ore 16.00. Lezioni di Danza Forrò e Capoeira Spiaggia ai 3 Ponti di Sanremo



Venerdì 6 settembre:

- Dalle ore 10 alle ore 14, lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio sportivo di Villa Ormond. Dalle ore 1600 Relax in spiaggia e lezioni di Capoeira in Spiaggia.



Sabato 7 Settembre:

- Dalle ore 10.00 alle ore 17.00, Lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio di Villa Ormond



Domenica 8 settembre:

- Dalle ore 11.00 alle ore 16.00, Lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio di Villa Ormond.



