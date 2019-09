Sanremo: situazione di degrado per i rifiuti all'inizio di via Costa, la segnalazione di una cittadina

"Gentile Direttore, rispondo come cittadina al suo articolo sul degrado al mercato di Coldirodi. Forse è 'sfuggito' ai rappresentanti di Fratelli d'Italia lo stesso problema per quanto riguarda la 'discarica' sita all'inizio di via Costa dove da anni oltre che essere zona incolta e degradata (a parte le erbacce che almeno nascondono l'immondizia, c'è anche un frigorifero che è da considerare rifiuto speciale) e tutto questo nell'indifferenza dei vari operatori ecologici che non possono non vedere questa angosciante realtà.

Valentina".