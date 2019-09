Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1° settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 1° SETTEMBRE

SANREMO



8.00-20.00. Mercato della Riviera dei Fiori. Lungomare delle Nazioni



9.00-12.30. 1° raduno ‘Fiori in Corsa’: corsa di macchine in miniatura si snoderà su una replica del circuito di Monza (5 euro per 20 minuti di corsa). Floriseum, Museo del Fiore di Sanremo, C.so Felice Cavallotti 113



17.30 & 21.30. Per i Festeggiamenti patronali, S. Messa e processione del Santo Patrono (h 17.30) + serata danzante con l'Orchestra 'Mike e i Simpatici'. Frazione Bussana

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice

19.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con i Glue’s Avenue con proposta di un vasto repertorio che spazia dall’italian swing, al soul, alle hit internazionali con arrangiamenti originali e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.30. Festival Mare 2019. Piazza San Siro

IMPERIA



14.30. 61a Festival Internazionale di Scacchi di Imperia a cura del Circolo Scacchistico Imperiese. Area Ex Salso, Calata Anselmi, fino all’8 settembre (più info)



16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479



18.30. Inaugurazione mostra ‘Le Fil Bleu’ di Serenella Sossi. In esposizione quadri con vele, mare, luna, oltre a paesaggi della Riviera e Costa Azzurra. Anche per le sculture, riferimenti in prevalenza al mare. Sede del Circolo Parasio a Palazzo Guarnieri, fino al 22 settembre (dal giovedì alla domenica h 17/20)

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione dal Vallon de Fontanalbe al Vallon de la Miniere nel Parc National du Mercantour con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



10.00. 23° Raduno Alpino Intemelio del Gruppo ‘Beppe Cumina’ presso la località Sant’Antunin (frazione di Trucco): Sfilata nel ‘Viale del Ricordo’, in onore dei caduti + S. Messa al campo officiata da Don Angelo, parroco di Sant’Agostino in Ventimiglia



18.00-02.00. ‘Suonalo Forte’: aperitivo, cena, musica, performance danzanti ed artistiche. Forte dell’Annunziata (più info)



19.00. Ultimo giorno della 1a edizione del 'Summer Street Food': stand provenienti da tutta Italia cucinano le loro prelibatezze locali, dalla carne al pesce, dal salato al dolce + dalle ore 21, discoteca sotto le stelle con Dj Prince. Lungomare Varaldo



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.00-18.45. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno della 6a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma a questo link)

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39



18.00. Apertura al pubblico di villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556

18.00 & 20.00. ‘Alla ricerca di fiamme di Punch e gole di Piccione’: passeggiata teatrale animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che raccontano con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo i sentieri nei quali dipinse nel suo soggiorno in Riviera e i paesaggi (10 euro). Due partenze da Villa Regina Margherita, info 3477851494

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



ARMA TAGGIA



10.00-19.00. ‘Festa dei Ragazzi’, “per avvicinare i nostri giovani alle istituzioni e al mondo dello sport”: allestimento Stand di Autorità Civili, Militari e Sportive. Dalle ore 18.30, dimostrazioni sportive delle associazioni presenti sul territorio. Lungomare di Arma

DIANO MARINA

8.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (ogni prima domenica del mese)

9.00. 1° Torneo di Beach Volley 3 vs 3: evento a scopo benefico a cura del Leo Club Diano Marina. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’, info 346 8585708

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.30. #plasticfreegc, pulizia dei fondali del porto: subacquei e volontari delle varie associazioni si immergono per le attività di recupero. L'evento è aperto a tutti. Vengono forniti guanti ai volontari che vorranno prestare aiuto. Ritrovo presso il Centro Nautico



CERVO



9.00-12.00. 28esima edizione del concordo ‘Il Pennello d'Oro’: estemporanea di pittura per le vie del borgo. Iscrizione in Piazza Alassio (più info)



10.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo. Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007



21.00. XXXI Accademia internazionale estiva di Cervo: concerto inaugurale dei Docenti dell’Accademia con musiche di: Schubert, Pierné, Schumann, Beethoven (20 euro). Oratorio Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



14.00-19.00. 58a Sagra della Pansarola e Zabaione con la partecipazione della Bandina della Val Nervia. Piazza del paese



BORGOMARO



9.30-11.30. In occasione del 75° Anniversario della ‘Battaglia di Montegrande’, manifestazione dedicata ai partigiani e civili caduti per la Libertà. A cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia assieme alle Associazioni Partigiane A.N.P.I. e F.I.V.L. di Imperia. Frazione San Bernardo di Conio



CAMPOROSSO

15.30. ‘Wellness Archery Day’ evento a cura della Asd Archery Club Ventimiglia in collaborazione con la Community Arco del Benessere. Arena Bigauda



DOLCEACQUA



20.45. ‘Omaggio al Cinema - Le grandi musica da film al Castello’: show con musiche e parole di oltre un secolo. Si esibiscono la soprano Annamaria Turicchi, il pianista e direttore d’orchestra Francesco Canavese, l’attore Polo Mazzini ed il baritono Gabriele Manfredini. Presenta l’attrice e regista Consuelo Benedetti. Evento a cura del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua. Castello dei Doria (12 euro, giovani fino a 24 anni 9 euro, ragazzini fino a 12 anni ingresso libero), info 339 1796877



DOLCEDO



10.00 & 16.00. Festa della Misericordia nel borgo di Bellissimi: S. Messa (h 10) + dalle h 16.30, giochi per grandi e piccini, tra cui l’Asta Tosta e ‘A cascetta da furtüna’ + Danzando con il fuoco: spettacolo di giocoleria infuocata con Circo Incerto e visite guidate del borgo + 13a edizione rassegna d’arte ‘Quando la natura diventa arte’, opere realizzate con elementi naturali + esposizione di disegni Fan-art, in stile Manga + merenda e musica + lancio delle mongolfiere + inaugurazione murale/mosaico realizzato, con scarti di piastrelle, su progetto dell'artista italo ungherese Judit Toroc

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA



9.30-18.00. 39a edizione della Festa della Montagna organizzata dalla sezione di Bordighera del Club Alpino Italiano: Santa Messa e consegna delle ‘Aquile d’oro’ (h 11) + pranzo sociale + giochi per grandi e piccini. Colla Melosa (più info)

POMPEIANA

11.00-18.00. Raduno delle Bande Musicali in occasione del 90° anniversario della fondazione della Banda Musicale di Pompeiana: inaugurazione mostra temporanea sulla storia della banda presso la sala prove (retro chiesa, h 11) + sfilata delle Bande Musicali partecipanti per le vie del paese con partenza da Piazza S. Maria e arrivo in Piazza Dante (h 17) + gemellaggio e concerto finale delle bande partecipanti (h 18)



ROCCHETTA NERVINA



14.00. ‘Rocchetta Rocks’ Run’, terza edizione della camminata/corsa fra le mulattiere del paese: alle ore 14 iscrizione per gli adulti (10 euro con cena) + dalle ore 14.45 iscrizione gratuita per i bambini fino a 12 anni + alle ore 15 partenza della corsa in Piazza U Cian e alle ore 20 serata gastronomica e musica live con i ‘Balding Chicks’





